Journée France Services Maison France Services Bordeaux Bordeaux

Journée France Services Vendredi 17 octobre, 09h00 Maison France Services Bordeaux Gironde

Entrée libre

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Fin : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Venez rencontrer les professionnels et poser vos questions !

L’emploi : Association AIM, France Travail, Mission Locale de Bordeaux

La Santé : CPAM, Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé de la Ville de Bordeaux

Le droit : Association ALIFS

Les droits et l’action sociale : Maison Départemental des Solidarités, CARSAT, GIP Médiation, Secours Populaire

Le numérique : Conseillers Numériques de la Ville de Bordeaux

Le logement et la vie quotidienne : Info Jeune Bordeaux, Direction Génération Séniors et Autonomie de la Ville de Bordeaux, Maison du Projet Urbain Joliot Curie (Bordeaux Metropole), Association des Compagnons Batisseurs

Journée conviviale afin de découvrir vos services nationaux et de proximité, près de chez vous !

☕ Café et thé offerts toute la journée

⌚ 9h à 17h00

Rendez vous au 24 rue du Professeur Calmette à Bordeaux, de 9h à 17h00

Maison France Services Bordeaux 24 rue du Professeur Calmette, 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un lieu d’échange professionnels / habitants pour s’informer Forum Informations