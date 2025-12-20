JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE 2026 Montpellier

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE 2026

Soirée événement pour célébrer l’amitié franco-allemande, commémorant la signature du traité de l’Elysée du 22 janvier 1963 entre le chancelier Adenauer et le Président De Gaulle.

Avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand

En partenariat avec la Maison de l’Europe de Montpellier, la Maison de Heidelberg et la Ville de Montpellier.

En présence de Jana Kraft, membre de la programmation du festival international DOK Leipzig

En présence de Clare Hart, Déléguée au Rayonnement international et Coopération européenne de la Métropole de Montpellier

En présence de Roland ICKOWICZ, Consul honoraire de la République fédérale d’Allemagne.

Le film, en avant-première française

Sedimente réalisé par Laura Coppens (1h21 I Suisse I 2025)

Le film suit les traces d’une famille à travers l’Histoire de l’Allemagne au XXe siècle, dévoilant l’enchevêtrement de deux dictatures.

À travers les conversations qu’elle entretient avec son grand-père, la réalisatrice nous plonge dans différentes époques de l’Histoire allemande le national-socialisme, la RDA et la période post-réunification.

Un film sur la mémoire et la responsabilité individuelle en temps de dictature.

> Prix spécial du jury de la Compétition Nationale Festival Visions du Réel 2025

> Compétition Allemande du Documentaire Festival DOK Leipzig 2025

L’Accueil du public commencera à partir de 19h avec un pot d’accueil projection à 19h30 .

English :

An evening event to celebrate Franco-German friendship, commemorating the signing of the Elysée Treaty on January 22, 1963 between Chancellor Adenauer and President De Gaulle.

