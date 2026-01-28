Journée Franco-Allemande à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce

Journée Franco-Allemande à St Laurent d’Arce

Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

A 18h Cérémonie d’ouverture autour de l’olivier du Jumelage.

A 18h45 Mémoire active portée par les élèves de CM2, Les enfants intervieweront des membres du comité de jumelage.

Projection d’une vidéo en début de soirée pour partager l’histoire et les souvenirs du jumelage.

A 19h15 Moment musical intergénérationnel.

Les enfants de CM2, participant au programme Orchestre à l’école , interpréteront l’Hymne à la joie.

Accompagnement par la chorale locale, le groupe Mando&Co,, illustrant la coopération entre générations et l’unité européenne…

A 20h Lien direct avec KLINGENBERG AM MAIN.

Visioconférence avec nos amis afin de renforcer les liens et les associer pleinement à cette célébration.

A 20h15 Pot convivial (sur invitation uniquement).

Ce moment chaleureux est réservé aux enfants participants, à leurs familles, aux membres du comité, aux

choristes,aux élus et aux invités. .

Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

