Journée franco-allemande pour la Jeunesse (adolescents et étudiants) Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Journée franco-allemande pour la Jeunesse (adolescents et étudiants)

Mercredi 21 janvier 2026 de 14h30 à 17h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Un après-midi pour partir ensemble à la découverte de l’Allemagne dans une ambiance ludique et conviviale.

Au programme

14h30 Bingo !

14h45 Présentation du podcast franco-allemand Aix-Tübingen

15h à 16h Tour d’Allemagne: Participez à tous nos stands pour faire valider votre passeport : Station écologie, station mobilité, station gourmets, station shooting photos, station challenge mots, stand blind test, exposition, une petite surprise vous attendra à la fin.

16h à 16h10 Présentation du jeu de piste franco-allemand: Enquête de haut vol Disparition de 8 toiles de Cezanne

16h10 à 16h25 Quizz Kahoot

16h25 à 16h45 Mini concert et goûter allemand.



En coopération avec la MJC Prévert, le Repère Jeunesse, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, Mobiklasse.de, la Ludosphère et avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand .

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

An afternoon to discover Germany together, in a fun and friendly atmosphere.

