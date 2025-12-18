Journée franco-allemande pour la Jeunesse (adolescents et étudiants) Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence
Journée franco-allemande pour la Jeunesse (adolescents et étudiants) Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence mercredi 21 janvier 2026.
Journée franco-allemande pour la Jeunesse (adolescents et étudiants)
Mercredi 21 janvier 2026 de 14h30 à 17h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Un après-midi pour partir ensemble à la découverte de l’Allemagne dans une ambiance ludique et conviviale.
Au programme
14h30 Bingo !
14h45 Présentation du podcast franco-allemand Aix-Tübingen
15h à 16h Tour d’Allemagne: Participez à tous nos stands pour faire valider votre passeport : Station écologie, station mobilité, station gourmets, station shooting photos, station challenge mots, stand blind test, exposition, une petite surprise vous attendra à la fin.
16h à 16h10 Présentation du jeu de piste franco-allemand: Enquête de haut vol Disparition de 8 toiles de Cezanne
16h10 à 16h25 Quizz Kahoot
16h25 à 16h45 Mini concert et goûter allemand.
En coopération avec la MJC Prévert, le Repère Jeunesse, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, Mobiklasse.de, la Ludosphère et avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand .
Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An afternoon to discover Germany together, in a fun and friendly atmosphere.
L’événement Journée franco-allemande pour la Jeunesse (adolescents et étudiants) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence