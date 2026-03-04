Journée Frantz Fanon : sur les traces d’une pensée en lutte, Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – amphi 100, Évry-Courcouronnes

Journée Frantz Fanon : sur les traces d’une pensée en lutte Mercredi 18 mars, 09h00 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – amphi 100 Essonne

Entrée libre

Dans le cadre de la Semaine d’Éducation et d’Actions contre le Racisme et l’Antisémitisme, l’Université Évry Paris-Saclay rend hommage à Frantz Fanon, figure majeure de la pensée anticoloniale, psychiatre et théoricien des processus d’aliénation et d’émancipation.

Cette journée propose un temps de réflexion et de transmission autour d’une œuvre qui continue d’éclairer les dynamiques contemporaines de domination, de racisme structurel et de luttes politiques.

Projection et rencontre

De 9h00 à 12h00, la matinée s’ouvrira par la projection du documentaire Sur les traces de Frantz Fanon, suivie d’un échange avec son réalisateur Mehdi Lallaoui et le politologue Olivier Le Cour Grandmaison.

La discussion permettra d’interroger l’actualité et la portée contemporaine de la pensée fanonienne : colonialisme, violences systémiques, subjectivation politique, décolonisation des savoirs et transmission des mémoires.

Vernissage à la galerie Cesária Évora

De 12h00 à 13h00, la réflexion se poursuivra à la galerie Cesária Évora avec le vernissage de l’exposition « Frantz Fanon – Sur les traces d’une pensée en lutte » du photographe Bruno Boudjelal, en sa présence.

À travers une approche sensible et documentaire, Bruno Boudjelal revient sur la genèse de ce projet : sa découverte de l’œuvre de Fanon lors d’un séjour en Martinique, terre natale du penseur, et l’évidence qui s’est imposée à lui d’explorer le parcours de cet homme ayant quitté sa propre terre pour s’engager dans d’autres combats, notamment en Algérie.

Au fil des images, l’exposition interroge les traces laissées par Fanon dans les territoires qu’il a traversés, ainsi que l’héritage intellectuel et politique qu’il continue d’inscrire dans les luttes contemporaines.

Cette journée constitue un temps fort de mobilisation contre le racisme et l’antisémitisme. Elle invite chacune et chacun à (re)découvrir une pensée en lutte, essentielle pour comprendre les rapports de pouvoir qui structurent notre présent.

Projet porté par le pôle Arts & Culture, labellisé Ville Apprenante UNESCO et programmé pour le Mois de l’Égalité

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – amphi 100 3 rue du Père André Jarlan – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France

