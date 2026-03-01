Journée freestyle fitness Salle Jean-Louis Rolland Rédené

Journée freestyle fitness

Rédené Finistère

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Dynagym vous propose de passer une journée sportive organisée par Holistic Training, dans une ambiance survoltée avec 4 coaches diplômés.

Fit dance step LIA Yoga vous sont proposés tout au long de cette journée.

Possibilité journée entière avec repas inclus, 1/2 journée matin ou après midi avec une crêpe offerte. Cours au choix.

Petite restauration vente de crêpes faites sur place Bar

Journée au profit de Cancer Osons , Association contre les cancers masculins.

Sur réservation .

Salle Jean-Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 31 31 14 15

