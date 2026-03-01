Journée freestyle fitness Salle Jean-Louis Rolland Rédené
Salle Jean-Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Dynagym vous propose de passer une journée sportive organisée par Holistic Training, dans une ambiance survoltée avec 4 coaches diplômés.
Fit dance step LIA Yoga vous sont proposés tout au long de cette journée.
Possibilité journée entière avec repas inclus, 1/2 journée matin ou après midi avec une crêpe offerte. Cours au choix.
Petite restauration vente de crêpes faites sur place Bar
Journée au profit de Cancer Osons , Association contre les cancers masculins.
Sur réservation .
Salle Jean-Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 31 31 14 15
