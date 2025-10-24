Journée frissons et mystères Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Journée frissons et mystères Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence vendredi 24 octobre 2025.

Journée frissons et mystères

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Préparez-vous à trembler de peur lors de notre grande journée Frissons ! Amateurs de sensations fortes, un événement à ne pas manquer.



Cette journée n’est pas recommandée aux personnes facilement impressionnables ou aux jeunes de moins de 14 ans !

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

English :

Get ready to tremble with fear on our big Thrills Day! A not-to-be-missed event for thrill-seekers.



This day is not recommended for the easily impressed or for children under 14!

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, bei unserem großen Gänsehauttag vor Angst zu zittern! Liebhaber von Nervenkitzel, ein Ereignis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.



Dieser Tag ist nicht für leicht beeinflussbare Personen oder Jugendliche unter 14 Jahren zu empfehlen!

Italiano :

Preparatevi a essere spaventati a morte durante il nostro grande Shivers Day! Se siete amanti del brivido, questo è un evento da non perdere.



Questa giornata non è consigliata a chi si impressiona facilmente o ai bambini sotto i 14 anni!

Espanol :

Prepárese para pasar miedo en nuestro gran Día de los Escalofríos Si le gustan las emociones fuertes, no se lo pierda.



Este día no está recomendado para los que se impresionan fácilmente ni para los menores de 14 años

L’événement Journée frissons et mystères Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme