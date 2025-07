Journée gallo romaines Mazeray

Journée gallo romaines Mazeray samedi 5 juillet 2025.

Journée gallo romaines

Beaufief Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Nous vous donnons RDV le 5 et 6 juillet à Angeriacum pour une rencontre à Beaufief futur site qui accueillera le chantier d’archéologie expérimentale pour la construction d’un castrum romain .

.

Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 41 08 12 legi6aquitaniae@gmail.com

English :

false

German :

Wir treffen uns am 5. und 6. Juli in Angeriacum zu einem Treffen in Beaufief, dem zukünftigen Standort der experimentellen Archäologie für den Bau eines römischen Castrums.

Italiano :

Vi aspettiamo il 5 e 6 luglio ad Angeriacum per un incontro a Beaufief, futura sede del cantiere di archeologia sperimentale per la costruzione di un castrum romano.

Espanol :

Le esperamos los días 5 y 6 de julio en Angeriacum para una reunión en Beaufief, futuro emplazamiento del yacimiento arqueológico experimental para la construcción de un castrum romano.

L’événement Journée gallo romaines Mazeray a été mis à jour le 2025-06-28 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme