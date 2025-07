Journée Gasconne Peyrehorade

Journée Gasconne Peyrehorade mercredi 30 juillet 2025.

Journée Gasconne

Au Sablot Peyrehorade Landes

Mercredi 30 juillet se déroulera la traditionnelle journée Gasconne avec un programme complet tout au long de la journée. Animations toute la journée, spectacles, comice et dîner des éleveurs. Le comice débutera à 17h, puis sera suivi d’un spectacle et du fameux repas des éleveurs.

Au Sablot Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

English :

Wednesday July 30 sees the traditional Gasconne Day, with a full day-long program. All-day entertainment, shows, comice and breeders’ dinner. The Comice will start at 5pm, followed by a show and the famous Breeders’ Dinner.

German : Journée Gasconne

Am Mittwoch, dem 30. Juli, findet der traditionelle Gasconne-Tag statt, an dem den ganzen Tag über ein volles Programm geboten wird. Den ganzen Tag über gibt es Animationen, Aufführungen, ein Comice und ein Abendessen der Züchter. Das Comice beginnt um 17 Uhr, danach folgen eine Show und das berühmte Züchteressen.

Italiano :

Mercoledì 30 luglio si terrà la tradizionale Giornata della Guascogna, con un programma completo che si protrarrà per tutta la giornata. Ci sarà intrattenimento per tutto il giorno, oltre a uno spettacolo e a una cena contadina. Lo spettacolo inizia alle 17.00, seguito da un’esibizione e dalla famosa cena dei contadini.

Espanol : Journée Gasconne

El miércoles 30 de julio se celebra el tradicional Día de Gascuña, con un programa completo durante toda la jornada. Habrá animación durante todo el día, así como un espectáculo y una cena de agricultores. El espectáculo comienza a las 17:00, seguido de una representación y de la famosa cena campesina.

