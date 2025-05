Journée Gasconne – VIELLA Viella, 17 mai 2025 09:00, Viella.

Gers

Journée Gasconne VIELLA Salle des fêtes Viella Gers

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

L’association Alavetz, vous convie à une journée dédiée à la langue occitane.

Au programme de la journée

De 9h à 12h, stage de danse avec Dany Madier. Il vous apprendra la danse traditionnelle « Le Rondeau ».

12h, repas partagé.

De 13h30 à 16h30, stage de chant avec Dany Madier. Des chants à danser sont au programme !

17h, Guilhem Pilard vous convie à une « balade occitane » de 1h30.

19h, apéritif au bar Cantere puis un repas Poule au pot et Croustade.

20h, concert avec Cant’Astarac.

Il est conseillé de réserver pour chaque activité ainsi que le repas.

L’Association Alavetz oeuvre pour la connaissance et l’échange de savoir occitan. Elle propose des cours, ateliers et stages et des activités culturelles.

VIELLA Salle des fêtes

Viella 32400 Gers Occitanie +33 6 14 58 19 02 asso.alavetz@gmail.com

English :

The Alavetz association invites you to a day dedicated to the Occitan language.

Program for the day:

From 9am to 12pm, dance workshop with Dany Madier. He will teach you the traditional dance « Le Rondeau ».

12pm, shared lunch.

From 1:30pm to 4:30pm, singing workshop with Dany Madier. Danceable songs on the program!

5pm, Guilhem Pilard invites you to a 1h30 « balade occitane ».

7pm, aperitif at the Cantere bar, followed by a Poule au pot and Croustade meal.

8pm, concert with Cant’Astarac.

Reservations are recommended for all activities and meals.

The Alavetz Association promotes knowledge and exchange of Occitan knowledge. It offers courses, workshops and cultural activities.

German :

Der Verein Alavetz, lädt Sie zu einem Tag ein, der der okzitanischen Sprache gewidmet ist.

Auf dem Programm des Tages stehen:

Von 9:00 bis 12:00 Uhr: Tanzkurs mit Dany Madier. Er wird Ihnen den traditionellen Tanz « Le Rondeau » beibringen.

12 Uhr: Gemeinsames Mittagessen.

Von 13:30 bis 16:30 Uhr: Gesangsworkshop mit Dany Madier. Lieder zum Tanzen stehen auf dem Programm!

17 Uhr, Guilhem Pilard lädt Sie zu einem 1,5-stündigen « okzitanischen Spaziergang » ein.

19 Uhr, Aperitif in der Bar Cantere und anschließend ein Essen « Poule au pot et Croustade ».

20 Uhr, Konzert mit Cant’Astarac.

Es ist ratsam, für jede Aktivität sowie das Essen zu reservieren.

Die Association Alavetz setzt sich für die Kenntnis und den Austausch von okzitanischem Wissen ein. Sie bietet Kurse, Workshops und Praktika sowie kulturelle Aktivitäten an.

Italiano :

L’associazione Alavetz vi invita a una giornata dedicata alla lingua occitana.

Il programma della giornata prevede:

Dalle 9 alle 12, laboratorio di danza con Dany Madier. Vi insegnerà la danza tradizionale « Le Rondeau ».

alle 12, pranzo condiviso.

Dalle 13.30 alle 16.30, lezione di canto con Dany Madier. In programma canzoni da ballare!

alle 17, Guilhem Pilard vi invita a una « passeggiata occitana » di 1h30.

alle 19.00, aperitivo al bar Cantere, seguito da un pasto a base di Poule au Pot e Croustade.

alle 20.00, concerto con Cant’Astarac.

Per tutte le attività e i pasti è consigliata la prenotazione.

L’Associazione Alavetz lavora per promuovere la conoscenza e lo scambio di saperi occitani. Offre corsi, laboratori e attività culturali.

Espanol :

La asociación Alavetz le invita a una jornada dedicada a la lengua occitana.

En el programa de la jornada:

De 9h a 12h, taller de baile con Dany Madier. Le enseñará el baile tradicional « Le Rondeau ».

a las 12 h, comida compartida.

De 13.30 a 16.30 h, clase de canto con Dany Madier. El programa incluye canciones para bailar

a las 17 h, Guilhem Pilard le invita a un « paseo occitano » de 1h30.

a las 19:00 h, aperitivo en el bar Cantere, seguido de una comida a base de Poule au Pot y Croustade.

20:00 h, concierto de Cant’Astarac.

Se recomienda reservar para todas las actividades y comidas.

La Asociación Alavetz trabaja para promover el conocimiento y el intercambio del saber occitano. Ofrece cursos, talleres y actividades culturales.

