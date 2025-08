Journée gastronomique Audignon

Venez passer une journée dans le joli village landais d’Audignon pour participer à une journée gastronomique typique du sud ouest, organisée par le Club Taurin et l’Association Socio Educative.

12h30: repas landais sous la paillote. Réservation. Adultes: 20€. Enfants: 10€.

17h: Course Landaise.

Rendez vous à 12h30 pour partager un repas landais sous la paillote (ou dans le Hall des Sports par temps de pluie). Au menu: assiette landaise (foie gras, jambon, melon, tomate, gésiers, salade), magret au barbecue avec son gratin dauphinois et tomate provençale, pastis et crème. Vins et café.

Réservations au près de la marie au 05 58 76 29 40, ou de l’Office de tourisme au 05 58 76 34 64.

Adultes: 20€. Enfants: 10€.

A 17h: Course Landaise organisée par le Club Taurin. .

Paillote Audignon 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 29 40 contact@laudignonais.info

English : Journée gastronomique

Come and spend a day in the pretty Landes village of Audignon to take part in a gastronomic day typical of the South West, organized by the Club Taurin and the Association Socio Educative.

12:30 pm: Landes-style meal under the straw hut. Reservations required. Adults: 20? Children: 10?

5pm: Landais race.

German : Journée gastronomique

Verbringen Sie einen Tag in dem hübschen Dorf Audignon in der Region Landes und nehmen Sie an einem typischen gastronomischen Tag im Südwesten teil, der vom Stierkampfclub und der Association Socio Educative organisiert wird.

12:30 Uhr: Landestypisches Essen unter der Strohhütte. Bitte reservieren Sie. Erwachsene: 20? Kinder: 10?

17 Uhr: Landaise-Rennen.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata nel grazioso villaggio delle Landes di Audignon per partecipare a una giornata gastronomica tipica del sud-ovest, organizzata dal Club Taurin e dall’Associazione Socio Educativa.

ore 12.30: pasto in stile Landes sotto la capanna di paglia. Prenotazione obbligatoria. Adulti: 20? Bambini: 10?

ore 17:00: gara di Landes.

Espanol : Journée gastronomique

Venga a pasar un día en el bonito pueblo landés de Audignon para participar en una jornada gastronómica típica del suroeste, organizada por el Club Taurin y la Asociación Socioeducativa.

12:30 h: comida al estilo de las Landas bajo la cabaña de paja. Reserva obligatoria. Adultos: 20? Niños: 10?

17.00 h: Carrera de las Landas.

