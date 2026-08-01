Informations pratiques

Audignon

Journée gastronomique

Paillote Audignon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez passer une journée à Audignon pour participer à une journée gastronomique typique du Sud-Ouest.

12h30 repas gastronomique (22€/10€ -12ans).

> Sur réservation.

17h- Course landaise par les jeunes de l’école taurine (10€, gratuit pour les -16ans).

Venez passer une journée dans le joli village landais d’Audignon pour participer à une journée gastronomique typique du Sud-Ouest.

Rendez-vous à 12h30 pour partager un repas landais sous la paillote.

Au menu: assiette landaise (foie gras, jambon, melon, tomate, gésiers, salade); magret ou confit de canard avec son gratin dauphinois et tomate provençale; pastis et crème. Café compris .

Réservations auprès de la mairie par mail mairie@audignon.fr ou par téléphone au 05 58 76 29 40 ou par téléphone à l’Office de tourisme au 05 58 76 34 64.

Adultes: 22€. Enfants de 12 ans: 10€.

Suivi d’une course landaise par les jeunes de l’école taurine à 17h. Entrée 10€, gratuit pour les moins de 16 ans. .

Paillote Audignon 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 29 40 mairie@audignon.fr

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English : Journée gastronomique

Come spend a day in Audignon to enjoy a traditional gourmet experience from the Southwest.

12:30 p.m. Gourmet meal (22?/10? for children under 12).

> Reservations required.

5:00 p.m. Course landais performed by students from the bullfighting school (10?, free for children under 16).

L’événement Journée gastronomique Audignon a été mis à jour le 2026-08-05 par Landes Chalosse