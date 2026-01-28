JOURNÉE GASTRONOMIQUE AVEC ADELINE GRATTARD

Eus Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-07 10:00:00

2026-03-07

Au programme visite guidée immersive du Domaine, rencontre et échanges avec les chefs, déjeuner gastronomique imaginé spécialement pour l’occasion autour des agrumes de saison, accords mets & vins

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

The program includes an immersive guided tour of the estate, meetings and discussions with the chefs, a gourmet lunch created especially for the occasion around seasonal citrus fruits, and food and wine pairings

L’événement JOURNÉE GASTRONOMIQUE AVEC ADELINE GRATTARD Eus a été mis à jour le 2026-01-28 par OTI CONFLENT CANIGO