JOURNÉE GASTRONOMIQUE AVEC ADELINE GRATTARD
Eus Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-07 10:00:00
Au programme visite guidée immersive du Domaine, rencontre et échanges avec les chefs, déjeuner gastronomique imaginé spécialement pour l’occasion autour des agrumes de saison, accords mets & vins
Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
The program includes an immersive guided tour of the estate, meetings and discussions with the chefs, a gourmet lunch created especially for the occasion around seasonal citrus fruits, and food and wine pairings
