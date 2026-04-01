Courtenay

Journée ginguette

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Le 18 avril, de 10h à 17h30, La Librairie Chifoumi et La Ruche Eco organisent une journée festive sur le thème de Montmartre, mêlant culture, musique et convivialité dans un esprit guinguette.

Le 18 avril, de 10h à 17h30, La Librairie Chifoumi et La Ruche Eco organisent une journée festive sur le thème de Montmartre, mêlant culture, musique et convivialité dans un esprit guinguette. Au programme portraits avec l’illustratrice Kalmire, exposition sur Aristide Bruant avec projection, déjeuner musical à la bonne franquette, puis rencontre avec Frédéric Baron autour de son œuvre. La journée se clôturera en musique avec Madame Sacha, évoquant le Paris de la Belle Époque. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69

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English :

On April 18, from 10 a.m. to 5:30 p.m., La Librairie Chifoumi and La Ruche Eco are organizing a festive day on the theme of Montmartre, combining culture, music and conviviality in a guinguette spirit.

L’événement Journée ginguette Courtenay a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO