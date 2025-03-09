Journée Golf & SPA La Roche-Posay La Roche-Posay

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne

Tarif : 58 – 58 – 58 EUR

2025-03-09 2025-04-13 2025-05-04 2025-06-01 2025-07-06 2025-08-03 2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02

Envie d’une pause nature et détente ce dimanche ? Le Golf et le Spa de La Roche-Posay vous propose ces journées découvertes pour une parenthèse de bien-être entre swing et relaxation. Commencez votre journée par une partie de golf sur le magnifique parcours du Golf de La Roche-Posay (18 trous), puis profitez d’une demie-journée au 1er Spa alliant l’éfficacité dermatologique et le pouvoir neurosensoriel.

Voici le programme :

11h00-14h30 initation au Golf + repas au Club house

14h30 17h30 découverte du Spa avec un accès au Carré des Sources

(peignoir inclus, prévoir claquettes antidérapantes) .

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com

