Journée Golf & SPA La Roche-Posay La Roche-Posay

Journée Golf & SPA La Roche-Posay

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-03-08 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02

Envie d’une pause nature et détente ce dimanche ? Le Golf et le Spa de La Roche-Posay vous propose ces journées découvertes pour une parenthèse de bien-être entre swing et relaxation. Commencez votre journée par une initiation au golf avec notre Pro Enseignante Manon, suivi d’un repas au Club House, puis profitez d’une demi-journée au Spa Carré des Sources, au cœur du Parc Thermal, pour vous offrir tous les bienfaits d’une pause spa associée aux vertus de notre Eau thermale .

Le programme

11h00-14h30 initiation au Golf + repas au Club house

14h30 17h30 découverte du Spa avec un accès au Carré des Sources

(peignoir inclus, prévoir claquettes antidérapantes) .

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com

