Journée gourmande Charolles

Journée gourmande Charolles jeudi 30 octobre 2025.

Journée gourmande

Maison du Charolais Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 09:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Villages Solidaires vous convie à une journée gourmande !

La matinée sera consacrée à la visite de la Maison du Charolais vous permettant de découvrir la race Charolaise, mondialement connue, fruit d’un élevage respectueux de son environnement naturel puis d’un atelier burger suivi d’un déjeuner. L’après-midi, une visite de la chocolaterie Dufoux vous fera entrer dans l’univers des chocolatiers pâtissiers. Ils vous feront découvrir les secrets de leur métier et émerveilleront vos papilles lors d’une dégustation commentée. présence d’un éducateur spécialisé pour accompagner les enfants porteurs de handicap et leurs familles. Transport assuré. Réservation obligatoire. Places limitées. .

Maison du Charolais Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

English : Journée gourmande

German : Journée gourmande

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée gourmande Charolles a été mis à jour le 2025-10-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III