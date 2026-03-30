Journée gourmande de Pâques Rue Marcel Paul Saint-Junien

Journée gourmande de Pâques

Rue Marcel Paul Les Halles Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

L’Association des Commerçants des halles de Saint-Junien vous donne rendez-vous pour une journée gourmande sous les belles Halles de Saint-Junien.

Vous y trouverez de quoi vous restaurer et passer un bon moment en famille ou entre amis le tout dans une ambiance festive.

Vos commerçants vous y attendent avec impatience beignets au fromage, nuggets, brochettes, planches de charcuterie et autres, huîtres, grillades, brunch et diverses offres culinaires le tout accompagné d’une bière artisanale, d’un cocktail ou d’une boisson sans alcool, il y en aura pour tous les goûts. .

Rue Marcel Paul Les Halles Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 72 44

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English : Journée gourmande de Pâques

L’événement Journée gourmande de Pâques Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin