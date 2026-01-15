Journée gourmande Pâques à la ferme

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique au cœur du domaine. Partez pour une chasse aux œufs et bouteilles dans les vignes de Saint Nicolas de Bourgueil.

Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique au cœur du domaine.

Partez pour chasse aux œufs et bouteilles dans les vignes de Saint Nicolas de Bourgueil, départ à 11h00 du domaine. et profitez ensuite d’un buffet de Pâques le midi, sur réservation.

Le maintien de cette animation dépend de la météo. 16 .

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 77 74 chopiduroy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine de la Chopinière du Roy invites you to discover a superb ?nological experience at the heart of the estate. Join us for a walk through the vines at 11 a.m., followed by a traditional meal of fouées at lunchtime (reservation required).

L’événement Journée gourmande Pâques à la ferme Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE