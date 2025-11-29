Journée Grand Public « Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse » Grasse (Centre ville) Grasse

Journée Grand Public « Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse » Grasse (Centre ville) Grasse samedi 29 novembre 2025.

Journée Grand Public « Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse » Samedi 29 novembre, 10h00 Grasse (Centre ville) Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T10:00:00 – 2025-11-29T21:00:00

Fin : 2025-11-29T10:00:00 – 2025-11-29T21:00:00

Inscrits par l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse doivent aujourd’hui relever de nombreux défis : adaptation au changement climatique, innovations technologiques, évolution des marchés, transmission aux nouvelles générations.

Dans la continuité du colloque programmé le vendredi 28 novembre sur cette thématique, le samedi 29 novembre sera dédiée à une programmation grand public (ateliers, visites, spectacle, projection) qui viendra ouvrir ces réflexions à toutes et tous, invitant à découvrir le parfum comme art, science et patrimoine vivant.

En savoir plus: https://6beud.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/sh/OycXxlTDIzvGUzJMuH84C0TD/N4BsqTGzLVef

Grasse (Centre ville) 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://6beud.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/sh/OycXxlTDIzvGUzJMuH84C0TD/N4BsqTGzLVef »}] [{« link »: « https://6beud.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/sh/OycXxlTDIzvGUzJMuH84C0TD/N4BsqTGzLVef »}]

Inscrits par l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse doivent aujourd’hui relever de nombreux défis : adaptation au changement des …

©