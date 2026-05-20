Bosc-Hyons

Journée gravure & impression textile Haies Vivantes

2 Rue de L’Autel Bosc-Hyons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Une journée d’initiation au dessin, à la gravure sur linoléum et à l’impression textile à travers la création de tampons gravés, à partir des formes de la nature. Atelier encadré Hélène Damville, artiste graveuse et tatoueuse. .

2 Rue de L’Autel Bosc-Hyons 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 25 20

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English : Journée gravure & impression textile Haies Vivantes

L’événement Journée gravure & impression textile Haies Vivantes Bosc-Hyons a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray