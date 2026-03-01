JOURNÉE GREFFAGE DE POMMIER

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 3.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Renouveau de la Pomme 100% Cévennes vous propose de venir participer à une journée de greffage de pommier sur table le samedi 21 mars de 14h à 17h.

Lors de cette journée apprenez à greffer un pommier (variétés anciennes) et pour 3,50€, repartez avec !

Ouvert à tous-tes

L’association Renouveau de la Pomme 100% Cévennes vous propose de venir participer à une journée de greffage de pommier sur table le samedi 21 mars de 14h à 17h.

Lors de cette journée apprenez à greffer un pommier (variétés anciennes) et pour 3,50€, repartez avec !

Ouvert à tous-tes .

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 09 67 09 18 asso@jusdepommesdescevennes.fr

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English :

The Renouveau de la Pomme 100% Cévennes association invites you to come and take part in a tabletop apple tree grafting day on Saturday March 21 from 2pm to 5pm.

Learn how to graft an apple tree (old-fashioned varieties), and for 3.50? you’ll leave with one!

Open to all

L’événement JOURNÉE GREFFAGE DE POMMIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère