Journée Groov’an BZH – Ar Presbital Locquirec, 17 mai 2025 10:00, Locquirec.

Finistère

Journée Groov’an BZH Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Journée de lancement de l’Association “Groov’an BZH” avec des initiations à la musique et danse africaine, suivies d’un concert.

Les ateliers proposés à l’année par “Groov’an BZH” seront ensuite animés dans la salle des Sports de Locquirec.

Au programme

10H-12H Initiation instruments Enfants Guitare, Basse et Batterie

14H-16H Initiation Instruments Adultes Guitare, Basse et Batterie

16H30-18H30 Initiation Danse Africaine Enfants et Adultes

19H Présentation des ateliers de danse avec les élèves & CONCERT par Groov’AN BZH (Boissons et petite restauration sur place) .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 46 01 25 70

