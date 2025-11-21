Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Guinguette Beaujolais La Cave des Chouans Jard-sur-Mer

Journée Guinguette Beaujolais La Cave des Chouans Jard-sur-Mer vendredi 21 novembre 2025.

Journée Guinguette Beaujolais

La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 12:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :
2025-11-21

  .

La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 30 20  contact@cavedeschouans.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Guinguette Beaujolais Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral