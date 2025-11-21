Journée Guinguette Beaujolais La Cave des Chouans Jard-sur-Mer
Journée Guinguette Beaujolais La Cave des Chouans Jard-sur-Mer vendredi 21 novembre 2025.
La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 12:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
Date(s) :
2025-11-21
.
La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 30 20 contact@cavedeschouans.com
L’événement Journée Guinguette Beaujolais Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral