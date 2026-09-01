Journée Guinguette Ancien stade Bresnay

Informations pratiques

Bresnay

Journée Guinguette

Ancien stade 20 chemin du stade Bresnay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 12:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Communauté des Fêtes de Bresnay organise une Journée Guinguette. Cet événement propose une journée de détente, de jeux et de musique.

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Ancien stade 20 chemin du stade Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 35 47 07 solameline@yahoo.fr

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English :

The Bresnay Festival Committee is organizing a Guinguette Day. This event offers a day of relaxation, games, and music.

L’événement Journée Guinguette Bresnay a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région