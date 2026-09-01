Journée Guinguette Ancien stade Bresnay
samedi 26 septembre 2026 · Ancien stade · Bresnay
Informations pratiques
Bresnay
Journée Guinguette
Ancien stade 20 chemin du stade Bresnay Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 12:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La Communauté des Fêtes de Bresnay organise une Journée Guinguette. Cet événement propose une journée de détente, de jeux et de musique.
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Ancien stade 20 chemin du stade Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 35 47 07 solameline@yahoo.fr
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English :
The Bresnay Festival Committee is organizing a Guinguette Day. This event offers a day of relaxation, games, and music.
L’événement Journée Guinguette Bresnay a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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