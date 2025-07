JOURNÉE GUINGUETTE Calmont

JOURNÉE GUINGUETTE Calmont dimanche 6 juillet 2025.

Calmont Haute-Garonne

Début : 2025-07-06 11:00:00

Rendez-vous le Dimanche 6 juillet 2025 sur la Plage de Calmont (31), à partir de 11 h00 pour une Journée Guinguette !

Programme

-Magicien- Caricaturiste

-Exposition de tableaux (atelier de Calmont)

-Jeux enfants et adultes

-Election de la plus belle voiture de collection

-REPAS

-Animation musicale avec « MISTER SOLO » et « MARYAN

Tarif repas Adulte: 12€, Enfant de de 12ans: 8€ (Assiette combinée Demi coquelet ou saucisse, frites, salade verte, Buffet de pâtisseries maison).

Réservation: 06.67.92.27.18 12 .

Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie

English :

Join us on Sunday, July 6, 2025 on the Plage de Calmont (31), from 11:00 a.m. for a Guinguette Day!

German :

Wir treffen uns am Sonntag, dem 6. Juli 2025, ab 11 Uhr am Strand von Calmont (31) zu einem Guinguette-Tag!

Italiano :

Domenica 6 luglio 2025, sulla spiaggia di Calmont (31), dalle ore 11.00, partecipate alla Giornata della Guinguette!

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 6 de julio de 2025 en la playa de Calmont (31) a partir de las 11.00 h para disfrutar de un Día de la Guinguette

