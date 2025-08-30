Journée guinguette Gotein-Libarrenx
Journée guinguette Gotein-Libarrenx samedi 30 août 2025.
Salle municipale Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques
Les parents d’élèves de l’école de Gotein-Libarrenx vous invitent à partager un après-midi convivial.
Le rendez-vous est donné à l’ombre du saule pleureur. Apportez vos couverts, une couverture de pique-nique, une salade froide à partager et l’association s’occupe du reste. Vous pourrez acheter, sur place, des viandes à griller, des saucisses, des merguez et du poulet crispy et une buvette. La journée est ouverte à toutes et à tous. Ambiance guinguette assurée. Venez nombreux. .
Salle municipale Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 93 57 02
