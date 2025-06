Journée guinguette Uckange 6 juillet 2025 11:00

Le Jardin des Traces à Uckange vous invite à une journée spéciale dédiée à la musique, à la danse et à la bonne humeur. Ne manquez pas la « Journée Guinguette », un événement festif qui promet de vous transporter dans le temps avec le meilleur des années 80.

Au Programme :

Musique Live avec Anton Roman :

Laissez-vous emporter par les tubes des années 80 avec Anton Roman et ses danseuses.

En journée et en plusieurs passages

– Charlène Romano et son Répertoire « Guinguette » :

Accompagnée par un musicien tour à tour pianiste et accordéoniste, Charlène Romano vous fera revivre la Belle Époque avec un répertoire varié et envoûtant.

– Les filles se la jouent rétro :

Comédiennes, chanteuses, danseuses, elles mettent en scène avec humour les grands refrains populaires de l’époque des guinguettes et des bals musettes, le tout accompagné par un pianiste.

– La guinguette à Manivelle :

Au son envoûtant de l’orgue de barbarie, laissez-vous porter par un répertoire varié ! Valse, java, rock’n’roll et bien d’autres airs entraînants.

Immortalisez l’instant présent

Caricatures, comme à Montmartre, laissez-vous croquer en quelques coups de crayon et repartez avec un souvenir unique et plein d’humour.

Animations et Jeux

– DJ/Jeux/Blind Test Des animations musicales pour tous les goûts.

– Jeux pour les plus jeunes Trampoline, jeux en bois, ateliers divers, jeux de société et bien plus encore.

– Pêche aux canards Un classique pour les enfants.

Restauration :

Profitez d’une variété de restauration et buvette proposées par le CAU et par le Food truck LABREZ pour satisfaire toutes vos envies.

Intermède Musical avec Brigitte Damour :

Brigitte Damour vous offrira un moment musical unique au piano, pour une pause en douceur au milieu de cette journée haute en couleur.Tout public

11 Rue Privée

Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 86 55 96 jardindestraces@uckange.fr

English :

The Jardin des Traces in Uckange invites you to a special day dedicated to music, dance and good spirits. Don’t miss « Guinguette Day », a festive event that promises to transport you back in time with the best of the 80s.

Program:

Live music with Anton Roman:

Get carried away by the hits of the 80s with Anton Roman and his dancers.

During the day and in several passages:

– Charlène Romano and her « Guinguette » repertoire:

Accompanied by a musician who alternates between pianist and accordionist, Charlène Romano will take you back to the Belle Époque with a varied and enchanting repertoire.

– Les filles se la jouent rétro:

Actresses, singers and dancers, they humorously stage the great popular refrains of the guinguette and bals musette era, accompanied by a pianist.

– La guinguette à Manivelle:

To the spellbinding sound of the barrel organ, let yourself be carried away by a varied repertoire! Waltz, java, rock’n’roll and many other lively tunes.

Immortalize the moment:

Caricatures, as in Montmartre, let yourself be sketched in a few strokes of the pencil and leave with a unique souvenir full of humor.

Entertainment and Games

– DJ/Games/Blind Test: Musical entertainment for all tastes.

– Games for youngsters: Trampoline, wooden games, various workshops, board games and much more.

– Duck fishing: A children’s classic.

Catering:

Enjoy a variety of food and refreshments provided by CAU and the LABREZ food truck to satisfy all your cravings.

Musical interlude with Brigitte Damour:

Brigitte Damour will offer you a unique musical moment at the piano, for a gentle break in the middle of this colorful day.

German :

Der Jardin des Traces in Uckange lädt Sie zu einem besonderen Tag ein, der der Musik, dem Tanz und der guten Laune gewidmet ist. Verpassen Sie nicht den « Guinguette-Tag », eine festliche Veranstaltung, die verspricht, Sie mit dem Besten aus den 80er Jahren in die Vergangenheit zu versetzen.

Auf dem Programm :

Live-Musik mit Anton Roman :

Lassen Sie sich von den Hits der 80er Jahre mit Anton Roman und seinen Tänzerinnen mitreißen.

Tagsüber und in mehreren Durchgängen :

– Charlène Romano und ihr Repertoire « Guinguette » :

Begleitet von einem Musiker, der abwechselnd Pianist und Akkordeonist ist, lässt Charlène Romano die Belle Époque mit einem abwechslungsreichen und bezaubernden Repertoire wieder aufleben.

– Die Mädchen spielen sich im Retro-Stil auf:

Als Schauspielerinnen, Sängerinnen und Tänzerinnen inszenieren sie mit Humor die großen populären Refrains aus der Zeit der Guinguettes und Musette-Bälle, begleitet von einem Pianisten.

– La guinguette à Kurbel :

Lassen Sie sich zum betörenden Klang der Drehorgel durch ein abwechslungsreiches Repertoire tragen! Walzer, Java, Rock’n’Roll und viele andere mitreißende Melodien.

Halten Sie den Augenblick fest :

Karikaturen, wie auf dem Montmartre, lassen Sie sich mit ein paar Bleistiftstrichen skizzieren und gehen Sie mit einem einzigartigen und humorvollen Souvenir nach Hause.

Animationen und Spiele

– DJ/Spiele/Blind Test: Musikalische Unterhaltung für jeden Geschmack.

– Spiele für die Kleinsten: Trampolin, Holzspiele, verschiedene Workshops, Gesellschaftsspiele und vieles mehr.

– Entenangeln: Ein Klassiker für Kinder.

Verpflegung:

Genießen Sie eine Vielfalt an Speisen und Getränken, die von der CAU und dem Foodtruck LABREZ angeboten werden, um all Ihre Wünsche zu erfüllen.

Musikalisches Intermezzo mit Brigitte Damour :

Brigitte Damour wird Ihnen einen einzigartigen musikalischen Moment am Klavier bieten, für eine sanfte Pause inmitten dieses farbenfrohen Tages.

Italiano :

Il Jardin des Traces di Uckange vi invita a una giornata speciale dedicata alla musica, al ballo e al buon umore. Non perdetevi il « Guinguette Day », un evento festoso che promette di trasportarvi indietro nel tempo con il meglio degli anni ’80.

In programma:

Musica dal vivo con Anton Roman:

Lasciatevi trasportare dai successi degli anni ’80 con Anton Roman e i suoi ballerini.

Durante il giorno e in diversi passaggi:

– Charlène Romano e il suo repertorio « Guinguette »:

Accompagnata da un musicista che si alterna tra pianista e fisarmonicista, Charlène Romano vi riporterà alla Belle Époque con un repertorio vario e incantevole.

– Le ragazze si danno al retrò:

Attrici, cantanti e ballerine, interpretano le grandi melodie popolari dell’epoca delle guinguette e delle bals musettes, accompagnate da un pianista.

– La guinguette à Manivelle :

Al suono incantato dell’organo a canne, lasciatevi trasportare da un repertorio variegato! Valzer, java, rock’n’roll e molti altri brani vivaci.

Immortalate il momento:

Caricature, come a Montmartre, lasciatevi ritrarre in pochi tratti di matita e lasciate un souvenir unico e pieno di umorismo.

Intrattenimento e giochi

– DJ/Giochi/Blind Test: intrattenimento musicale per tutti i gusti.

– Giochi per i più piccoli: trampolino, giochi in legno, laboratori vari, giochi da tavolo e molto altro.

– Pesca delle anatre: un classico per i bambini.

Ristorazione:

Godetevi una varietà di opzioni di catering e ristoro fornite dal CAU e dal food truck LABREZ per soddisfare tutte le vostre voglie.

Intermezzo musicale con Brigitte Damour:

Brigitte Damour vi offrirà un momento musicale unico al pianoforte, per una dolce pausa nel mezzo di questa giornata colorata.

Espanol :

El Jardin des Traces de Uckange le invita a una jornada especial dedicada a la música, el baile y el buen humor. No se pierda el « Día de la Guinguette », un evento festivo que promete transportarle al pasado con lo mejor de los años 80.

En el programa:

Música en directo con Anton Roman:

Déjese llevar por los éxitos de los 80 con Anton Roman y sus bailarines.

Durante el día y en varios pasajes:

– Charlène Romano y su repertorio « Guinguette »:

Acompañada por un músico que alterna entre pianista y acordeonista, Charlène Romano le transportará a la Belle Époque con un repertorio variado y encantador.

– Las chicas se vuelven retro:

Actrices, cantantes y bailarinas, interpretan los grandes temas populares de la época de las guinguettes y las bals musettes, acompañadas por un pianista.

– La guinguette à Manivelle :

Al sonido hechizante del organillo, ¡déjese llevar por un repertorio variado! Vals, java, rock’n’roll y muchas otras melodías animadas.

Inmortalice el momento:

Caricaturas, como en Montmartre, déjese esbozar en unos trazos de lápiz y váyase con un recuerdo único lleno de humor.

Entretenimiento y juegos

– DJ/Juegos/Prueba a ciegas: Animación musical para todos los gustos.

– Juegos para los más pequeños: cama elástica, juegos de madera, talleres diversos, juegos de mesa y mucho más.

– Pesca del pato: Un clásico de los niños.

Restauración:

Disfruta de una variedad de opciones de catering y refrescos proporcionados por el CAU y el food truck LABREZ para satisfacer todos tus antojos.

Interludio musical con Brigitte Damour :

Brigitte Damour le ofrecerá un momento musical único al piano, para una suave pausa en medio de este colorido día.

