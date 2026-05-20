JOURNÉE GUINGUETTE Vaucouleurs
JOURNÉE GUINGUETTE Vaucouleurs dimanche 7 juin 2026.
Vaucouleurs
JOURNÉE GUINGUETTE
Cour de l’ancienne école Vaucouleurs Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
0 .
Cour de l’ancienne école Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 6 25 01 11 38
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English :
L’événement JOURNÉE GUINGUETTE Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS