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JOURNÉE GUINGUETTE Vaucouleurs

JOURNÉE GUINGUETTE Vaucouleurs dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Cour de l'ancienne école

Ville : 55140 Vaucouleurs

Département : Meuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vaucouleurs

JOURNÉE GUINGUETTE

Cour de l’ancienne école Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
0  .

Cour de l’ancienne école Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 6 25 01 11 38 

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English :

L’événement JOURNÉE GUINGUETTE Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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