Vaucouleurs

JOURNÉE GUINGUETTE

Cour de l’ancienne école Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

0 .

Cour de l’ancienne école Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 6 25 01 11 38

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English :

L’événement JOURNÉE GUINGUETTE Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS