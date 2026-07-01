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AGENDA · Villeneuve-sur-Allier

Journée guinguette Le pont Villeneuve-sur-Allier

dimanche 19 juillet 2026 · Le pont · Villeneuve-sur-Allier

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Le pont
Adresse
La Chaumière
Ville
03460 Villeneuve-sur-Allier
Département
Allier
Tarif
19.5 19.5 19.5

Villeneuve-sur-Allier

Journée guinguette

Le pont La Chaumière Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Renaissance de la Chaumière.
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Le pont La Chaumière Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 51 29 44 

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English :

The Revival of the Chaumière.

L’événement Journée guinguette Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région