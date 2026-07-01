AGENDA · Villeneuve-sur-Allier
Journée guinguette Le pont Villeneuve-sur-Allier
dimanche 19 juillet 2026 · Le pont · Villeneuve-sur-Allier
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Allier
Journée guinguette
Le pont La Chaumière Villeneuve-sur-Allier Allier
Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Renaissance de la Chaumière.
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Le pont La Chaumière Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 51 29 44
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English :
The Revival of the Chaumière.
L’événement Journée guinguette Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région