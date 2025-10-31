Journée Halloween à la médiathèque La Haye du Puits La Haye
Journée Halloween à la médiathèque La Haye du Puits La Haye vendredi 31 octobre 2025.
Journée Halloween à la médiathèque
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
– 9h30 Halloween, c’est aussi pour les tout-petits ! Lecture et bricolages (dès 12 mois, sur inscription).
– 14h15 CinéBrico-Halloween ; Bricolage & Film au Cinéma le Rialto (film à 15h, tarif cinéma).
– 15h recette monstrueuse, atelier cuisine (dès 5 ans, sur inscription).
– 16h/18h30 maquillages avec l’association La Montagne pour tous.
– 16h30 et 17h30 bricolages créatures effrayantes (dès 3 ans, sur inscription).
– 18h15 lectures (3-6 ans, sur inscription).
– 19h15 l’apéro-soupe.
-20h spectacle « Le petit bois charmant et la forêt sombre » (dès 6 ans) de et avec Delphine Garczynska, Scénographie Violaine de Maupeou. Production Entre les jours ! Avec le soutien de la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
English : Journée Halloween à la médiathèque
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Halloween à la médiathèque La Haye a été mis à jour le 2025-09-22 par Côte Ouest Centre Manche