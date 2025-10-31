Journée Halloween à la médiathèque La Haye du Puits La Haye

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

– 9h30 Halloween, c’est aussi pour les tout-petits ! Lecture et bricolages (dès 12 mois, sur inscription).

– 14h15 CinéBrico-Halloween ; Bricolage & Film au Cinéma le Rialto (film à 15h, tarif cinéma).

– 15h recette monstrueuse, atelier cuisine (dès 5 ans, sur inscription).

– 16h/18h30 maquillages avec l’association La Montagne pour tous.

– 16h30 et 17h30 bricolages créatures effrayantes (dès 3 ans, sur inscription).

– 18h15 lectures (3-6 ans, sur inscription).

– 19h15 l’apéro-soupe.

-20h spectacle « Le petit bois charmant et la forêt sombre » (dès 6 ans) de et avec Delphine Garczynska, Scénographie Violaine de Maupeou. Production Entre les jours ! Avec le soutien de la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. .

