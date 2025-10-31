Journée Halloween au cinéma Lux ! Cinéma Lux Caen

Journée Halloween au cinéma Lux ! Cinéma Lux Caen vendredi 31 octobre 2025.

Journée Halloween au cinéma Lux !

Cinéma Lux 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen Calvados

Le cinéma Lux vous a concocté une journée effrayante pour Halloween… Oserez-vous pousser les portes du cinéma ?

Visite théâtralisée d’Halloween

Un fantôme erre dans les cabines de projections du Lux depuis les années 60… Auras-tu le courage de lui faire face ? Arpentes les recoins du cinéma Lux, guidé par une histoire… étrange. Visite des cabines de projections du cinéma. Départs à 14h, 15h et 16h | Déguisements fortement conseillés !

> Départs à 14h, 15h et 16h

> Visite de 30min 7€. Jauge limitée réservations obligatoires. A partir de 8 ans.

Ateliers d’activités d’Halloween

Dans la cafétéria du LUX, apporte ton déguisement le plus effrayant pour prendre des photos souvenirs, et faire des activités autour du thème d’Halloween !

Coloriages, masques à décorer… et bien d’autres ! Distribution de bonbons !

> A partir de 14h

> Ateliers gratuits, ouvert à tous à partir de 4 ans, sans réservation. .

Cinéma Lux 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 29 87

English : Journée Halloween au cinéma Lux !

The Lux cinema has put together a scary day for Halloween… Do you dare to push open the cinema doors?

German : Journée Halloween au cinéma Lux !

Das Lux-Kino hat für Sie einen gruseligen Tag zu Halloween zusammengestellt… Werden Sie es wagen, die Türen des Kinos aufzustoßen?

Italiano :

Il cinema Lux ha organizzato una giornata spaventosa per Halloween… Avrete il coraggio di aprire le porte del cinema?

Espanol :

El cine Lux ha preparado una jornada de miedo para Halloween… ¿Te atreverás a abrir las puertas del cine?

