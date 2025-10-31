Journée Halloween au Cinéma Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 3 – 3 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Programmations de 4 films sur le thème d’Halloween pour tous les âges !

Mon petit Halloween à 15h

Les Noces Funèbres à 18h

La Prophétie de l’horloge à 20h30

Conjuring, l’heure du jugement à 22h30 (interdit au -12ans)

De 3 à …..ans , il y en a pour tous les goûts !

15h Mon petit halloween

18h Les noces funèbres

20h30 La prophétie de l’horloge

22h30 Conjuring l’heure du jugement (interdit au -12ans)

Venez déguisés ! Et tentez de remporter 1 place de cinéma gratuite par séance ! .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Journée Halloween au Cinéma

4 Halloween-themed films for all ages!

My Little Halloween at 3pm

The Funeral at 6pm

The Clockwork Prophecy at 8:30pm

Conjuring, l’heure du jugement at 10:30 p.m. (forbidden for children under 12)

German :

Programmierungen von 4 Filmen zum Thema Halloween für alle Altersgruppen!

Mein kleines Halloween um 15 Uhr

The Funeral Wedding um 18 Uhr

Die Prophezeiung der Uhr um 20:30 Uhr

Conjuring Die Heimsuchung um 22:30 Uhr (verboten für Kinder unter 12 Jahren)

Italiano :

Un programma di 4 film a tema Halloween per tutte le età!

Il mio piccolo Halloween alle 15.00

Il funerale alle 18.00

La profezia dell’orologio alle 20.30

Conjuring, l’ora del giudizio alle 22.30 (per i minori di 12 anni)

Espanol : Journée Halloween au Cinéma

Un programa de 4 películas de Halloween para todas las edades

Mi pequeño Halloween a las 15:00

El funeral a las 18:00

La profecía del reloj a las 20.30 h

Conjuring, la hora del juicio a las 22.30 h (menores de 12 años)

