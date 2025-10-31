Journée Halloween au Cinéma Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Journée Halloween au Cinéma Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 31 octobre 2025.
Journée Halloween au Cinéma
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 3 – 3 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Programmations de 4 films sur le thème d’Halloween pour tous les âges !
Mon petit Halloween à 15h
Les Noces Funèbres à 18h
La Prophétie de l’horloge à 20h30
Conjuring, l’heure du jugement à 22h30 (interdit au -12ans)
De 3 à …..ans , il y en a pour tous les goûts !
15h Mon petit halloween
18h Les noces funèbres
20h30 La prophétie de l’horloge
22h30 Conjuring l’heure du jugement (interdit au -12ans)
Venez déguisés ! Et tentez de remporter 1 place de cinéma gratuite par séance ! .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Journée Halloween au Cinéma
4 Halloween-themed films for all ages!
My Little Halloween at 3pm
The Funeral at 6pm
The Clockwork Prophecy at 8:30pm
Conjuring, l’heure du jugement at 10:30 p.m. (forbidden for children under 12)
German :
Programmierungen von 4 Filmen zum Thema Halloween für alle Altersgruppen!
Mein kleines Halloween um 15 Uhr
The Funeral Wedding um 18 Uhr
Die Prophezeiung der Uhr um 20:30 Uhr
Conjuring Die Heimsuchung um 22:30 Uhr (verboten für Kinder unter 12 Jahren)
Italiano :
Un programma di 4 film a tema Halloween per tutte le età!
Il mio piccolo Halloween alle 15.00
Il funerale alle 18.00
La profezia dell’orologio alle 20.30
Conjuring, l’ora del giudizio alle 22.30 (per i minori di 12 anni)
Espanol : Journée Halloween au Cinéma
Un programa de 4 películas de Halloween para todas las edades
Mi pequeño Halloween a las 15:00
El funeral a las 18:00
La profecía del reloj a las 20.30 h
Conjuring, la hora del juicio a las 22.30 h (menores de 12 años)
L’événement Journée Halloween au Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-20 par OTI LAS