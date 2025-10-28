Journée Halloween au musée du Donjon à Niort Rue Duguesclin Niort

Rue Duguesclin, Musée du Donjon, Niort, Deux-Sèvres

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:30:00

2025-10-28

Atelier créatif spécial citrouille, maquillage horrifique et après deux ans d’absence, présence attendue de la sorcière Cornélia de retour de son périple tragique.

Venez déguisés et participez à cette journée spéciale!

Et comme à l’habitude, le Donjon se pare de ses atours les plus effrayants…

5 € par famille en plus du tarif d’entrée, sur réservation.

Informations et réservations au 05 49 28 14 28 .

Rue Duguesclin Musée du Donjon Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 28 14 28 musee@agglo-niort.fr

