Journée Halloween au musée du Donjon à Niort Rue Duguesclin Niort

Journée Halloween au musée du Donjon à Niort
Rue Duguesclin Musée du Donjon Niort
Début : 2025-10-28 10:00:00
fin : 2025-10-28 12:30:00
2025-10-28
Atelier créatif spécial citrouille, maquillage horrifique et après deux ans d’absence, présence attendue de la sorcière Cornélia de retour de son périple tragique.
Venez déguisés et participez à cette journée spéciale!
Et comme à l’habitude, le Donjon se pare de ses atours les plus effrayants…
5 € par famille en plus du tarif d’entrée, sur réservation.
Informations et réservations au 05 49 28 14 28 .
Rue Duguesclin Musée du Donjon Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 28 14 28 musee@agglo-niort.fr
