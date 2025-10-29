Journée Halloween avec Petit Pas Petit Beuzeville

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Activités ludiques et gouter pour les petits monstres de 6 mois à 8 ans.

14h15 potion de sorcière

15h30 Bac sensoriel

16h45 Fabrication de slime

N’hésite pas à venir déguisé !

Sur réservation uniquement. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

Fun activities and snacks for little monsters aged 6 months to 8 years.

German :

Spielerische Aktivitäten und Snacks für kleine Monster von 6 Monaten bis 8 Jahren.

Italiano :

Attività e merende divertenti per piccoli mostri dai 6 mesi agli 8 anni.

Espanol :

Actividades y meriendas divertidas para monstruitos de 6 meses a 8 años.

L’événement Journée Halloween avec Petit Pas Petit Beuzeville a été mis à jour le 2025-10-03 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville