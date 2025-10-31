Journée Halloween Bar des Passions Hôtel Bar des Passions Buis-les-Baronnies
Journée Halloween Bar des Passions
Hôtel Bar des Passions 25, Allée des Platanes Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 18:30:00
2025-10-31
Venez profiter d’Halloween avec une chasse aux trésor, des ateliers créatifs, un gouter d’Halloween ainsi qu’un défilé de costumes. De 4 à 10 ans.
Hôtel Bar des Passions 25, Allée des Platanes Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 53 17 02 70
English :
Come and enjoy Halloween with a treasure hunt, creative workshops, a Halloween snack and a costume parade. Ages 4 to 10.
German :
Genießen Sie Halloween mit einer Schatzsuche, kreativen Workshops, einem Halloween-Drink und einer Kostümparade. Von 4 bis 10 Jahren.
Italiano :
Venite a divertirvi ad Halloween con una caccia al tesoro, laboratori creativi, una merenda di Halloween e una sfilata in costume. Dai 4 ai 10 anni.
Espanol :
Ven a disfrutar de Halloween con una búsqueda del tesoro, talleres creativos, una merienda de Halloween y un desfile de disfraces. De 4 a 10 años.
