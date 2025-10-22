Journée Halloween Studio Beauty Artist Chalon-sur-Saône

Journée Halloween

Studio Beauty Artist 6 Passage Marcilly Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22

Après-midi spécial Halloween pour les enfants !

Mercredi 22 octobre

Deux créneaux au choix

14h00 à 15h30

16h00 à 17h30

Au programme

Atelier Maquillage effrayant ou féérique

Atelier créatif d’Halloween Coloriages

Et bien sûr… des bonbons à gogo

Tarif 10€

Réservation au 09 82 72 97 38

Places limitées pense à réserver vite ! .

Studio Beauty Artist 6 Passage Marcilly Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 46 54 06 justine.beautyartist@gmail.com

