Journée Halloween Studio Beauty Artist Chalon-sur-Saône
Journée Halloween
Studio Beauty Artist 6 Passage Marcilly Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
2025-10-22
Après-midi spécial Halloween pour les enfants !
Mercredi 22 octobre
Deux créneaux au choix
14h00 à 15h30
16h00 à 17h30
Au programme
Atelier Maquillage effrayant ou féérique
Atelier créatif d’Halloween Coloriages
Et bien sûr… des bonbons à gogo
Tarif 10€
Réservation au 09 82 72 97 38
Places limitées pense à réserver vite ! .
Studio Beauty Artist 6 Passage Marcilly Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 46 54 06 justine.beautyartist@gmail.com
