Journée Halloween (fabrication d’une piñata-phase 2 + maquillage) Rue des écoles Créances

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances Manche

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Ouvert aux jeunes de la 6e jusqu’à 17ans.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.

Prévoir un pique-nique + possibilité de venir déguisé(e). .

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

