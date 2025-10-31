Journée Halloween La Ludothèque Gujan-Mestras

Journée Halloween La Ludothèque Gujan-Mestras vendredi 31 octobre 2025.

Journée Halloween

La Ludothèque Allée Mozart Gujan-Mestras Gironde

La ludothèque se transforme pour accueillir sorcières, petits monstres et autres créatures rigolotes.

Déguisements vivement conseillés !

10hH30 11h15 Bal des tout-p’tits vampires (1 à 3 ans).

Un moment tout doux avec musiques, lumières et ambiance magique pour les plus petits.

16h Projection du film d’animation Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord dès 8 ans.

Une pause ciné spéciale frissons légers !

20H30 Jeu d’enquête Massacre à la bibliothèque .

Une enquête palpitante à mener en équipe dans les couloirs sombres de la médiathèque…

Oserez-vous découvrir la vérité ?

Durant la journée de fermeture au public de la bibliothèque, les “méchants” des romans policiers (Dracula, Franckenstein, Jack l’éventreur, barbe Bleue, etc) sortent par magie des livres dont ils sont les héros. Malgré l’intervention des “gentils” détectives (Sherlock Holme .

La Ludothèque Allée Mozart Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 54 60

