JOURNÉE HALLOWEEN SALLE MAURICE MILCENT L’Aiguillon-la-Presqu’île

JOURNÉE HALLOWEEN

SALLE MAURICE MILCENT Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Ouvert à tous, petits et grands, venez déguisés

Viens fêter Halloween avec nous…si tu n’as pas peur!

Un programme monstrueusement amusant pour petits et grands.

° Activités pour tous les âges, de 0 à 110 ans !

-Jeux et ateliers créatifs

Concours de citrouille

Escape game pour les Ados

° Bar et restauration sur place

° Musique, ambiance festive et frissons garantis

-Entrée gratuite pour tous- .

SALLE MAURICE MILCENT Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire ape.aiguillon@gmail.com

English :

Open to all, young and old, come dressed up!

German :

Offen für alle, groß und klein, kommen Sie verkleidet

Italiano :

Aperto a tutti, grandi e piccini, venite in maschera!

Espanol :

Abierto a todos, jóvenes y mayores, ¡vengan disfrazados!

L’événement JOURNÉE HALLOWEEN L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud