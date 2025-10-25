JOURNÉE HALLOWEEN SALLE MAURICE MILCENT L’Aiguillon-la-Presqu’île
SALLE MAURICE MILCENT Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Ouvert à tous, petits et grands, venez déguisés
Viens fêter Halloween avec nous…si tu n’as pas peur!
Un programme monstrueusement amusant pour petits et grands.
° Activités pour tous les âges, de 0 à 110 ans !
-Jeux et ateliers créatifs
Concours de citrouille
Escape game pour les Ados
° Bar et restauration sur place
° Musique, ambiance festive et frissons garantis
-Entrée gratuite pour tous- .
ape.aiguillon@gmail.com
English :
Open to all, young and old, come dressed up!
German :
Offen für alle, groß und klein, kommen Sie verkleidet
Italiano :
Aperto a tutti, grandi e piccini, venite in maschera!
Espanol :
Abierto a todos, jóvenes y mayores, ¡vengan disfrazados!
