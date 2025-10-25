Journée Halloween Lalinde

Place de la Halle Lalinde Dordogne

Des monstres et des activités maléfiques débarquent dans la ville… venez déguisés et maquillés !

A partir de 14 h séance photo, atelier maquillage, atelier sculpture de potirons

14h spectacle pour petits et grands sous la halle par la compagnie « Histoire de jouer »

A la suite défilé costumé dans les rues, remise des récompenses et goûter pour les enfants .

Place de la Halle Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27

