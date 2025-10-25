Journée Halloween Lalinde
Journée Halloween Lalinde samedi 25 octobre 2025.
Journée Halloween
Place de la Halle Lalinde Dordogne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Des monstres et des activités maléfiques débarquent dans la ville… venez déguisés et maquillés !
A partir de 14 h séance photo, atelier maquillage, atelier sculpture de potirons
14h spectacle pour petits et grands sous la halle par la compagnie « Histoire de jouer »
A la suite défilé costumé dans les rues, remise des récompenses et goûter pour les enfants .
Place de la Halle Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27
