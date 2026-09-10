Journée Halloween Lalinde
samedi 31 octobre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Journée Halloween
Place de la Halle Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Des monstres et des activités maléfiques débarquent dans la ville… venez déguisés et maquillés !
Maquillage proposé par l’APE, spectacle, goûter pour les enfants, bonbons, fête de la sorcière et son marché artisanal, séance photo.
14h30 : spectacle pour petits et grands sous la halle .
Place de la Halle Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27
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English : Journée Halloween
L’événement Journée Halloween Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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