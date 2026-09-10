Informations pratiques

Lalinde

Journée Halloween

Place de la Halle Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Des monstres et des activités maléfiques débarquent dans la ville… venez déguisés et maquillés !

Maquillage proposé par l’APE, spectacle, goûter pour les enfants, bonbons, fête de la sorcière et son marché artisanal, séance photo.

14h30 : spectacle pour petits et grands sous la halle .

Place de la Halle Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 15 27

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English : Journée Halloween

L’événement Journée Halloween Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides