Journée Halloween | Le Saint James Le Saint James Bergerac vendredi 31 octobre 2025.
Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac Dordogne
Le restaurant le Saint James vous propose des animations spéciales pour le 31 octobre.
Au programme
A 17h
atelier maquillage petits et grands
Photobooth souvenir
Cocktails, DJ et friandises
A partir de 19h
Menu spécial Halloween (entreé-plat-dessert à 24€) participation au jeu concours inclus.
A partir de 22h30
Piste de danse DJ
Election du plus beau costume
Roue de la mort et cadeaux à gagner .
Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 37 66
