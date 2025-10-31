Journée Halloween | Le Saint James Le Saint James Bergerac

Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac Dordogne

Le restaurant le Saint James vous propose des animations spéciales pour le 31 octobre.

Au programme

A 17h

atelier maquillage petits et grands

Photobooth souvenir

Cocktails, DJ et friandises

A partir de 19h

Menu spécial Halloween (entreé-plat-dessert à 24€) participation au jeu concours inclus.

A partir de 22h30

Piste de danse DJ

Election du plus beau costume

Roue de la mort et cadeaux à gagner .

Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 37 66

