Journée Halloween Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Les Magny

Journée Halloween

Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Restaurant le Rullet Les Magny Haute-Saône

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

L’Auberge le Rullet et l’association CVSB de Villersexel vous invite pour une journée Halloween au restaurant. Au programme: animations, jeux, marché artisanal et repas.

Venez déguisés !! .

Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Restaurant le Rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cvsb.refugeanimalier@gmail.com

