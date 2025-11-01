Journée Halloween Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Les Magny
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
L’Auberge le Rullet et l’association CVSB de Villersexel vous invite pour une journée Halloween au restaurant. Au programme: animations, jeux, marché artisanal et repas.
Venez déguisés !! .
Voie Communale Ferme Aubergé du Rullet Restaurant le Rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cvsb.refugeanimalier@gmail.com
L’événement Journée Halloween Les Magny a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL