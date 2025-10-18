Journée halloween Plouzévédé
L’association EVS (Espace Vie Sociale de Plouzévédé, Trézilidé et St-Vougay) organise une journée sur le thème d’Halloween.
14 h animations et différents ateliers terrifiants.
18 h-19 h spectacle Faëlendil & Le Sortilège. Tarif 6 € et gratuit pour les de 3 ans,
sur inscription.
Repas à emporter, cuisiné par le restaurant du Guillec et petite restauration sur place.
Tarif 9€, sur inscription (avant le 13 octobre). Inscription et paiement sur helloasso via QR Code sur l’affiche. .
Salle du Mil Ham Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
