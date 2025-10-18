Journée halloween Plouzévédé

Journée halloween Plouzévédé samedi 18 octobre 2025.

Journée halloween

Salle du Mil Ham Plouzévédé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’association EVS (Espace Vie Sociale de Plouzévédé, Trézilidé et St-Vougay) organise une journée sur le thème d’Halloween.

14 h animations et différents ateliers terrifiants.

18 h-19 h spectacle Faëlendil & Le Sortilège. Tarif 6 € et gratuit pour les de 3 ans,

sur inscription.

Repas à emporter, cuisiné par le restaurant du Guillec et petite restauration sur place.

Tarif 9€, sur inscription (avant le 13 octobre). Inscription et paiement sur helloasso via QR Code sur l’affiche. .

Salle du Mil Ham Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée halloween Plouzévédé a été mis à jour le 2025-09-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX