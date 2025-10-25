Journée Halloween salle mille-clubs Saint-Fort-sur-Gironde
Journée Halloween salle mille-clubs Saint-Fort-sur-Gironde samedi 25 octobre 2025.
Journée Halloween
salle mille-clubs rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
4€ pour le 6ans (Activités)
8€ pour les + 6 ans (Escape Game + Activités)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Journée Halloween Samedi 25 octobre !
Petits et grands, préparez-vous à frissonner de plaisir !
Au programme
Escape Game à partir de 6 ans — saurez-vous résoudre le mystère du quidditch activités créatives, maquillage… ouvert à tous.
.
salle mille-clubs rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 16 55 45 villanim.people@gmail.com
English :
Halloween Day? Saturday, October 25!
Young and old, get ready to shiver with delight!
On the program:
Escape Game for children aged 6 and over ? will you be able to solve the quidditch mystery creative activities, face painting… open to all.
German :
Halloween-Tag ? Am Samstag, den 25. Oktober ist es soweit!
Ob Groß oder Klein, bereiten Sie sich darauf vor, vor Vergnügen zu erschauern!
Auf dem Programm stehen:
Escape Game ab 6 Jahren ? können Sie das Quidditch-Geheimnis lösen kreative Aktivitäten, Schminken ? offen für alle.
Italiano :
Il giorno di Halloween? Sabato 25 ottobre!
Grandi e piccini, preparatevi a rabbrividire di gioia!
In programma:
Escape Game per i bambini dai 6 anni in su: riuscirete a risolvere il mistero del quidditch attività creative, face painting… aperto a tutti.
Espanol :
¿Día de Halloween? El sábado 25 de octubre
Grandes y pequeños, ¡prepárense para temblar de alegría!
En el programa:
Juego de escape para niños a partir de 6 años ? ¿serás capaz de resolver el misterio del quidditch actividades creativas, pintacaras… abierto a todos.
L’événement Journée Halloween Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac