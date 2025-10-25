Journée Halloween salle mille-clubs Saint-Fort-sur-Gironde

Journée Halloween salle mille-clubs Saint-Fort-sur-Gironde samedi 25 octobre 2025.

Journée Halloween

salle mille-clubs rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

4€ pour le 6ans (Activités)

8€ pour les + 6 ans (Escape Game + Activités)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Journée Halloween Samedi 25 octobre !

Petits et grands, préparez-vous à frissonner de plaisir !

Au programme

Escape Game à partir de 6 ans — saurez-vous résoudre le mystère du quidditch activités créatives, maquillage… ouvert à tous.

.

salle mille-clubs rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 16 55 45 villanim.people@gmail.com

English :

Halloween Day? Saturday, October 25!

Young and old, get ready to shiver with delight!

On the program:

Escape Game for children aged 6 and over ? will you be able to solve the quidditch mystery creative activities, face painting… open to all.

German :

Halloween-Tag ? Am Samstag, den 25. Oktober ist es soweit!

Ob Groß oder Klein, bereiten Sie sich darauf vor, vor Vergnügen zu erschauern!

Auf dem Programm stehen:

Escape Game ab 6 Jahren ? können Sie das Quidditch-Geheimnis lösen kreative Aktivitäten, Schminken ? offen für alle.

Italiano :

Il giorno di Halloween? Sabato 25 ottobre!

Grandi e piccini, preparatevi a rabbrividire di gioia!

In programma:

Escape Game per i bambini dai 6 anni in su: riuscirete a risolvere il mistero del quidditch attività creative, face painting… aperto a tutti.

Espanol :

¿Día de Halloween? El sábado 25 de octubre

Grandes y pequeños, ¡prepárense para temblar de alegría!

En el programa:

Juego de escape para niños a partir de 6 años ? ¿serás capaz de resolver el misterio del quidditch actividades creativas, pintacaras… abierto a todos.

L’événement Journée Halloween Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac