Journée halloween Saint-Maixent-de-Beugné

Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Journée halloween Animation pour petit et grand
Maquillage, magicien , jeux de société, coloriage, jeux chasse au trésor.
Organisée par l’Association le Cœur du monde.
Rdv le 31 octobre de 15h à 19h à la salle des fêtes.
Inscription 5 € par enfants
Contact 06 34 05 16 76 .
Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 05 16 76
