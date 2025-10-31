Journée halloween Saint-Maixent-de-Beugné

Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Journée halloween Animation pour petit et grand

Maquillage, magicien , jeux de société, coloriage, jeux chasse au trésor.

Organisée par l’Association le Cœur du monde.

Rdv le 31 octobre de 15h à 19h à la salle des fêtes.

Inscription 5 € par enfants

Contact 06 34 05 16 76 .

Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 05 16 76

