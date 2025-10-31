Journée Halloween Vayres

La grande journée festive de la Toussaint ! Vayres Initiatives Culturelles et l’Amicale Laïque de Vayres vous donnent rendez-vous pour une après-midi magique parade costumée dans le village, goûter gourmand, démonstration de danse et, pour clôturer la fête, le spectacle Capucine de Anne Costes. Venez en famille partager cette ambiance joyeuse et colorée où petits monstres et grands sourires se croisent !

Informations auprès de l’association Vayres Initiatives Culturelles par téléphone. .

En centre ville Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86

