JOURNÉE HALLOWEEN Villers-Cotterêts

JOURNÉE HALLOWEEN
Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne
Début : 2025-10-22 10:30:00
A l’occasion de la période d’Halloween, fantômes, sorcières, loups-garous et autres créatures viennent hanter la médiathèque Alexandre Dumas !
Au programme
– Bébés lecteurs à 10h30
– Heure du conte à 11h30
– Animation ciné pour les petits à 14h
– Animation ciné pour les familles à 16h
Si vous venez costumés, vous aurez peut-être des bonbons !
Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 48 20 mediatheque@mairie-villerscotterets.fr
