JOURNÉE HALLOWEEN Villers-Cotterêts

JOURNÉE HALLOWEEN Villers-Cotterêts mercredi 22 octobre 2025.

JOURNÉE HALLOWEEN

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

A l’occasion de la période d’Halloween, fantômes, sorcières, loups-garous et autres créatures viennent hanter la médiathèque Alexandre Dumas !

Au programme

– Bébés lecteurs à 10h30

– Heure du conte à 11h30

– Animation ciné pour les petits à 14h

– Animation ciné pour les familles à 16h

Si vous venez costumés, vous aurez peut-être des bonbons ! 0 .

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 48 20 mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉE HALLOWEEN Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-09-08 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois