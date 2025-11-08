Journée Handisub Saint-Affrique

À Saint-Affrique, on plonge tous ensemble ! Rejoignez-nous pour une journée Handisub conviviale avec le Club Subaquatique du Sud Aveyron.

Cette journée Handisub est organisé par le Club Subaquatique du Sud Aveyron

Diverses activités Scaphandre, Apnée et Tir sur Cible .

Boulevard de la Capelle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

In Saint-Affrique, we all dive together! Join us for a friendly Handisub day with Club Subaquatique du Sud Aveyron.

German :

In Saint-Affrique tauchen wir alle zusammen! Begleiten Sie uns auf einem geselligen Handisub-Tag mit dem Club Subaquatique du Sud Aveyron.

Italiano :

A Saint-Affrique, ci immergiamo tutti insieme! Unitevi a noi per una giornata amichevole di Handisub con il Club Subaquatique du Sud Aveyron.

Espanol :

En Saint-Affrique, ¡buceamos todos juntos! Acompáñanos en una jornada Handisub amistosa con el Club Subaquatique du Sud Aveyron.

